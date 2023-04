Vereador quer detector de metais nas escolas de Carapicuíba

O vereador de Carapicuíba Sheriff Paulo Costa (Podemos) solicitou o reforço do sistema de segurança nas escolas e creches da cidade com a instalação de detectores de metais.

A solicitação foi feita por meio de uma indicação apresentada na sessão de terça-feira (11), na Câmara Municipal. No texto, o parlamentar pede ainda que seja instalado ‘botão do pânico’ ligado à Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

A indicação vem logo após os recentes casos de violência que aconteceram nas escolas em todo o país e que preocuparam autoridades, pais e gestores escolares. O também vereador carapicuibano Professor Ladenilson (MDB) solicitou ao menos um guarda municipal em cada escola da cidade.

Força-tarefa nas escolas de Carapicuíba

Nas redes sociais, a administração municipal informou que foi montada uma força-tarefa com a GCM para o reforço nas rondas escolares. Além disso, a PM continua com as rondas para reforçar a segurança da comunidade escolar.

“É importante ressaltar que todas as escolas municipais de Carapicuíba são equipadas com câmeras de segurança e a Prefeitura trabalha para manter os alunos e profissionais de educação seguros”, disse a administração.

A Prefeitura fez ainda um alerta sobre o compartilhamento de notícias falsas sobre possíveis ataques em escolas na região. “A Polícia Civil trabalha nas investigações para identificar as pessoas que estão disseminando as fake news e assustando a população”, reforçou.