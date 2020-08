Vereadores cobram medidas para volta das aulas presenciais em Carapicuíba

Em meio ao temor de professores e alunos sobre o possível retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas no mês que vem, devido à pandemia de covid-19, o assunto foi tema de indicações de vereadores de Carapicuíba esta semana.

A vereadora Cida Carlos (PT) pediu que o retorno das atividades presenciais só aconteça após uma redução na evolução da pandemia, que já matou 211 pessoas e ultrapassou a marca de 4,9 mil casos confirmados no município.

A solicitação foi realizada por meio de uma indicação apresentada na Câmera Municipal de Carapicuíba. Cida Carlos pede ainda que o retorno das aulas presenciais seja acompanhado por um Comitê de Estudo, Observação e Ação, formado por profissionais da Saúde, da Educação, entidades sindicais e pais ou responsáveis pelos alunos.

Outro vereador que se manifestou sobre o tema foi o Dr. Vong (PSDB), que pediu atenção à administração municipal, para que a segurança dos alunos e dos profissionais seja garantida. O vereador solicitou ainda a criação de convênios junto a escolas da rede privada para a abertura de novas vagas. Segundo Vong, devido à pandemia, muitos alunos migraram das escolas particulares para a rede pública.

A data para o retorno das aulas presenciais nas escolas da rede municipal, suspensas desde março, ainda não foi definida, mas a possibilidade tem preocupado pais e professores no município e em toda a região.

Prefeitura faz pesquisa

Na terça-feira (4), a Prefeitura do município lançou uma pesquisa para que pais e responsáveis por alunos da rede municipal possam opinar sobre o retorno.

Os formulários podem ser preenchidos por meio do link: https://forms.gle/qpKdBJKY9HDGB4zN7. Para as famílias que não têm acesso a internet as escolas irão disponibilizar horários agendados para o preenchimento impresso do formulário.