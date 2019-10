Vídeo mostra homem atropelando a ex e novo namorado dela em Osasco

Imagens de câmeras de segurança de uma casa na rua (assista abaixo) mostram um homem usando seu carro para atropelar a ex-mulher e o novo namorado dela, que estavam de moto, na manhã de sábado (26), no Jardim Santo Antônio, em Osasco. As duas vítimas sobreviveram. Ela foi levada ao hospital e se recupera. Ele teve ferimentos leves.

O ajudante geral José Carlos Matias da Silva, de 26 anos, não aceitava o fim do casamento de oito anos com a manicure Maria Gisele dos Santos, de 36. O casamento chegou ao fim após traições e agressões cometidas por ele. José Carlos chegou a ser preso após agredir Maria Gisele.

Depois, mesmo com uma medida protetiva, passou a persegui-la. Quando descobriu que a ex estava em um novo relacionamento, com Marcos Alexandre, passou a ameaçá-la com mais intensidade.

“Ele já tinha ameaçado, que se pegasse eu e ela, mataria os dois”, afirmou o novo namorado de Maria Gisele ao “Cidade Alerta” (assista reportagem abaixo). “Ele é louco, muito agressivo”.

Até que, no sábado, quando viu a ex na moto com o atual namorado, avançou com o carro para cima dos dois. Só parou após o carro atingir uma caçamba. Depois, saiu do carro e foi embora caminhando tranquilamente, deixando o veículo no local do crime.

José Carlos está foragido. Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro dele pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, ou a Polícia Militar 190.

Assista reportagem do “Cidade Alerta” com as imagens do crime: