Vôlei Osasco bate Maringá e assume a vice-liderança da Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde assumiu a vice-liderança da Superliga após derrotar o Unilife Vôlei Maringá pelo placar de 3 sets a 1, parciais de 25/17, 23/25, 25/18 e 29/27, na noite de quinta-feira (15). O jogo foi realizado no ginásio Chico Neto, no Paraná.

publicidade

Para saltar da quarta para a segunda colocação na tabela de classificação, a equipe comandada pelo técnico Luizomar bateu o Unilife Vôlei Maringá com parciais de 25/17, 23/25, 25/18 e 29/27, em quase duas horas de jogo.

Com sete vitórias e dois resultados negativos em nove partidas, o Osasco São Cristóvão Saúde soma 19 pontos. Empatado com o Gerdau Minas em número de pontos, leva vantagem no confronto direto – bateu o adversário mineiro por 3 a 0 no ginásio José Liberatti em novembro, na quarta rodada – e assumiu a vice-liderança da Superliga.

publicidade

Jogaram e marcaram para o Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (2), Mali Smarzek (7), Adenizia (10), Fabiana (7), Micaya (11), Glayce (18) e a líbero Natinha. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Tifanny (20), Drussyla, Saraelen (2), Silvana.

A equipe de Osasco enfrenta o Fluminense na próxima terça-feira (20), no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.