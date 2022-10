Vôlei Osasco perde para o Pinheiros e deixa o Campeonato Paulista

O Osasco São Cristóvão Saúde foi superado pelo Pinheiros na noite deste domingo (9), no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time osasquense está fora da competição.

Assim como na primeira partida da série, o placar foi 3 sets a 2, com parciais de 25/14, 25/17, 23/25, 19/25 e 20/18, após uma batalha de 2h28min. “Jogamos os dois primeiros sets muito abaixo, mas não desistimos, lutamos para empatar e levamos a decisão para o tie-break. Tivemos a chance de fechar, mas infelizmente, não conseguimos. Agora é seguir trabalhando para corrigir os erros, evoluir para chegar bem na Superliga”, disse Tifanny.

Jogaram e marcaram para o Osasco São Cristóvão Saúde: Giovanna (2), Smarzek (7), Adenizia (16), Fabiana (10), Glayce (8), Micaya (4) e a líbero Key Alves. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Tifanny (22), Drussyla (3).

