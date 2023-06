Animália Park: novo parque de diversões em Cotia inicia venda de ingressos

Começou a venda dos ingressos para a inauguração do Animália Park, novo espaço de diversão localizado em Cotia, marcada para o dia 7 de julho. Instalado em uma área de 350 mil metros quadrados, o parque conta com diversas atrações em áreas internas e externas para toda a família.

O ingresso está à venda por R$ 150 para adulto ou criança a partir de 2 anos (preço promocional para vendas online, que vão até o dia 5 de julho) e pode ser adquirido no site. Atividades como teleférico, tirolesa, e serviços como alimentação, estacionamento, carrinho de transporte e guarda-volumes não estão inclusos no ingresso.

O Animália Park conta com uma infraestrutura completa para a família passar um dia em contato com a natureza. Além disso, conta com o espaço Vila Animália: “uma rústica e encantadora vila com restaurantes, lanchonetes, cafés e lojas de souvenirs, além de um mega restaurante”, explica o parque.

Mais informações podem ser obtidas no site. O Animália Park está localizado na Estrada do Furquim, 1490, Cotia (Altura do Km 39 da Rodovia Raposo Tavares).