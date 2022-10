O show de aniversário de 442 anos da cidade de Santana de Parnaíba já está definido. No dia 14 de novembro, as duplas Matogrosso & Mathias e João Bosco & Vinícius vão agitar a população no Bolsão de Estacionamento (Centro Histórico) a partir das 20h.

A entrada será 1 quilo de alimento não perecível.