Etec de Carapicuíba oferece mais de 400 vagas em cursos gratuitos e ensino médio integrado

As inscrições nas Escolas Técnicas do governo estadual para o vestibulinho do primeiro semestre de 2023 estão abertas. Na Etec de Carapicuíba, são oferecidas mais de 400 vagas em quatro cursos e no ensino médio integrado.

Na unidade localizada na avenida Francisco Pignatari, 650, na Vila Gustavo Correia, são oferecidas as seguintes opções de cursos: administração – com até 20% online (80 vagas – tarde e noite); multimídia (40 vagas – noite); processos fotográficos (40 vagas – noite); e gestão de projetos – especialização (EaD – online).

Já para o ensino médio, estão disponíveis vagas com habilitação profissional de técnico em administração, design gráfico, marketing, multimídia, processos fotográficos e desenvolvimento de sistemas (este será ministrado na extensão – Fatec Carapicuíba).

Na região, foram abertas mais de 2,6 mil vagas nas Etecs de Osasco, Barueri, Cotia, Itapevi, Santana de Parnaíba e Jandira. As inscrições vão até o dia 18 de novembro, no site Vestibulinho Etec. A taxa é de R$ 33. Já o exame deve ocorrer no dia 18 de dezembro.