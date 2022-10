Casa do Trabalhador de Jandira faz seleção para 200 vagas de auxiliar de logística na Shopee

Casa do Trabalhador de Jandira faz seleção para 200 vagas de auxiliar...

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza hoje (24) um processo seletivo que visa preencher 200 vagas de emprego na Shopee, plataforma de e-commerce. Os interessados devem comparecer para a seletiva até às 13h, portando documentos pessoais e currículo atualizado.

As oportunidades disponíveis são para o cargo de Auxiliar de Logística para trabalhar no bairro de Cururuquara, em Santana de Parnaíba. A Shopee oferece salário de R$ 1.372,95, além de fretado e refeição no local como benefícios.

Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo e é desejável ter experiência anterior. No entanto, não é uma exigência. Os interessados devem residir em Jandira, Itapevi ou em Santana de Parnaíba, além de ter disponibilidade para trabalhar nos turnos: das 5h25 às 13h20 ou das 13h20 às 21h40.

Os contratados serão responsáveis por realizar as atividades operacionais de separação e expedição de carga, bipagem de pacotes, preenchimento de formulários e documentação e preenchimento e checagem das planilhas operacionais.

A Casa do Trabalhador de Jandira fica na Rua Rubens Lopes da Silva, 333 – Centro. Em caso de dúvidas, disque: (11) 4707-6025.