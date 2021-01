Após deixar a Globo, Faustão deve migrar para a Band, diz colunista

Agitou os bastidores da TV nesta segunda-feira (25) a informação de que Fausto Silva deixará a Globo no fim deste ano. Líder de audiência com o “Domingão do Faustão”, o apresentador de comandar o programa até dezembro. Após o fim do contrato com a emissora carioca, ele deve assinar com a Band, segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

A direção da Band inclusive já teria sinalizado que vai dar carta branca para Faustão definir o melhor horário e formato para uma atração na emissora.

O presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad é amigo pessoal de Faustão e a boa relação é o principal trunfo para ele migrar para uma emissora que há anos não disputa o topo da audiência na TV aberta.

Na Band, Faustão se destacou com o “Perdidos na Noite”, na década de 1980. No topo de audiência há mais de 30 anos nos domingos da Globo, Fausto Silva tem hoje o maior salário da TV brasileira: cerca de R$ 5 milhões por mês.