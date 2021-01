Jovem de 18 anos se afoga em lago em Jandira

Ele foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros

Um rapaz de 18 anos se afogou no lago do Parque do Tablado, em Jandira, por volta das 14h desta segunda-feira (25). Ele chegou a ter uma parada cardíaca, mas foi reanimado e encaminhado ao hospital.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram destinadas para atender a ocorrência. Após ser reanimado pela equipe, o rapaz foi levado ao Hospital Geral de Carapicuíba, na cidade vizinha.

Atualizando a ocorrência das 14h02 Afogamento em curso ( lago ) R Manoel Alves Garcia, 100 – Lago do Pq Tablado – Jandira, 4 vtrs, pelo local vít, masc, 18 anos, retirada pelo CB em parada cardíaca, a mesma revertida no local e vít sendo sos ao HS Geral de Carapicuíba #193S. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 25, 2021

Nas redes sociais, pessoas que presenciaram o afogamento relataram sobre o ocorrido. Uma mulher afirmou que o jovem foi advertido de que não poderia nadar no lago, mas teria ignorado o alerta e respondeu que sabia nadar.

“Ele pulou dizendo que sabia nadar. Nadou, cansou e aí começou a gritar ‘socorro’, porém ninguém sabia nadar para tirar ele de lá”, contou. Ainda segundo informações de populares, o rapaz ficou no lago cerca de 40 minutos até a chegada do Corpo de Bombeiros, que conseguiu resgatá-lo com vida.

Esse não é o único caso recente de afogamento na região. Um homem de 45 anos se afogou em uma piscina em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, no dia 9 de janeiro. Ele chegou a ter uma parada cardíaca, mas foi reanimado e resgatado com vida.

Neste mesmo período também houve casos com vítimas fatais. Um deles aconteceu na última quarta-feira (20), quando dois primos moradores de Santana de Parnaíba morreram afogados enquanto nadavam com amigos em uma represa em Cajamar. No mês passado, um menino de 5 anos morreu afogado em uma represa na Vila Santa Rita, em Itapevi.