Datena critica indiciamento de atropelador de Carapicuíba por “dolo eventual”: “Uma ova!”

Indiciamento por homicídio com dolo eventual pode levar a pena mais branda do que por homicídio doloso (quando há intenção de matar): "O cara está fugindo da polícia... Pô, o cara é bandido, tinha que ser [indiciado por] homicídio doloso e pronto, acabou”, declarou o apresentador do "Brasil Urgente"

O apresentador José Luiz Datena, do “Brasil Urgente”, da Band, criticou o fato de o homem que estava em um carro roubado em fuga da polícia e atropelou 10 pessoas e matou uma menina de 9 anos e um homem de 42 ter sido indiciado por homicídio com dolo eventual, o que pode render uma pena mais branda do que se ele tivesse sido indiciado por homicídio doloso (com intenção de matar). “Dolo eventual ‘uma ova’, tinha que meter o cara homicídio doloso e pronto, acabou”, declarou Datena.

“Dolo eventual… O cara está fugindo da polícia, a chance de atropelar e matar alguém é grande. Já é bandido, já furtou ou roubou o carro. Agora, a autoridade policial fica com medo de incorrer na lei de abuso de autoridade e coloca dolo eventual, direção perigosa com possibilidade de matar alguém. Pô, o cara é bandido, tinha que ser [indiciado por] homicídio doloso e pronto, acabou. Estava fugindo da polícia e quem é que vai saber se ele não atropelou para fugir?”, afirmou o apresentador, no “Brasil Urgente” desta segunda-feira (25). “Tinha que ser [indiciado por] homicídio doloso e fim de papo. Homicídio doloso e acabou”.

O motorista do carro roubado e atropelador era Wesley Silva, que acabou preso em flagrante. Na tarde de sábado (23), a fuga começou em Osasco, após a Polícia Militar ser acionada depois de câmeras de videomonitoramento do sistema Detecta constatarem a circulação do veículo roubado, um Hyundai ix35, pelo município. Nas proximidades do shopping de Carapicuíba, o carro desgovernado dirigido por Wesley atropelou dez pessoas.

A menina Maria Alícia, de 9 anos, morreu logo após o atropelamento. A mãe dela, que atravessava a rua junto à garota, ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. Ela passará por cirurgia. O motoboy Joel Pontes, de 42 anos, foi outra vítima fatal. Ele morreu no hospital neste domingo (24).

Após atropelar dez pessoas, Wesley abandonou o carro e tentou fugir à pé. Ele chegou a invadir uma casa para pedir abrigo, mas acabou capturado por policiais militares logo depois. Preso em flagrante, confessou na delegacia que havia sido o autor do roubo do carro e os atropelamentos. O dono do carro o reconheceu. Disse que o criminoso, armado, havia roubado o veículo no dia anterior.

A namorada de Wesley, que estava no banco do passageiro, conseguiu se esconder dos policiais e fugir. Ela já foi identificada e deve ser indiciada. O criminoso afirmou que a mulher não sabia que o carro em que estava era roubado.