Um apostador de Cotia acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou R$ 1.106.177,77 no sorteio do concurso 2627, realizado na noite de sexta-feira (30), em São Paulo.

publicidade

Além deste, que fez uma aposta simples, outros dois apostadores, um de Limeira, em São Paulo; e outro de Palmas, no Tocantins, acertaram os números e também levaram R$ 1.106.177,77 cada.

As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24 e 25.

publicidade