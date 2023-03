Attack Fight, um dos principais eventos de Muay Thai do país, será neste sábado em Osasco

Attack Fight, um dos principais eventos de Muay Thai do país, será...

Neste sábado (18) a cidade de Osasco sedia o Attack Fight, maior evento profissional de Muay Thai do Brasil, no ginásio de esportes José Liberatti, em Presidente Altino. A presença do lutador Wanderlei Silva está confirmada.

Nesta edição, serão nove lutas profissionais, entre elas a disputa do cinturão entre Brasil e Marrocos, com Badr Attif x Kevim Caverinha.

Os ingressos custam entre R$ 80 (2º lote arquibancada) e R$ 300 (área vip premium 2º lote) mais a taxa de serviço e podem ser adquiridos no site do Attack Fight (INGRESSOS ITS SHOW TIME | attackfight).

Pesagem dos lutadores

Já na sexta-feira (17), a equipe do evento e a Secretaria de Esporte, Recreação de Lazer de Osasco realizam a pesagem dos lutadores. Com entrada gratuita, a ação ocorre às 19h, em frente à estação Osasco da ViaMobilidade, ao lado do bicicletário.

SERVIÇO

Attack Fight

Quando: Sábado 18/03, às 19h

Onde: Ginásio de Esportes José Liberatti (Rua Jubair Celestino, 150 – Presidente Altino, Osasco)

Ingressos: INGRESSOS ITS SHOW TIME | attackfight