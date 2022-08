Barueri se destaca entre as 100 melhores cidades em gestão ambiental

Barueri foi mais uma vez reconhecida pelo Programa Município VerdeAzul (PMVA), do governo estadual, e está entre os 100 melhores municípios do estado em desenvolvimento ambiental.

No ranking geral das cidades que estão mais bem posicionadas na gestão ambiental, Barueri figura no 97º lugar, à frente de municípios da região como Santana de Parnaíba (165ª colocação) e Osasco (173ª).

Representantes da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) receberam, no dia 23 de agosto, o troféu e a certificação do PMVA no auditório da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. “Quando assumi a Secretaria em 2017 estávamos na 174º posição, hoje estamos entre os 100 municípios com melhor desempenho ambiental”, lembrou o secretário da Sema, Marco Antônio de Oliveira (Bidu).

A cidade de Barueri conseguiu essa posição devido ao trabalho desenvolvido em várias frentes, como os relacionados ao bem-estar de animais domésticos e silvestres (adoção de pets, Resgate Animal e implementação do Centro de Triagem de Animais Silvestres), a ampliação de áreas protegidas, como os parques Ecológico (Alphaville), Linear (Jardim Boa Vista), Taddeo Cananeia (Parque Imperial), além do Parque da Juventude (em construção).

Também se destacaram trabalhos em setores como o de fiscalização ambiental, o plantio de árvores, incluindo atividades relacionadas a outros setores da Prefeitura, como a implementação placas de energia solar e captação da água da chuva, certificação ISO 14001 (que auxilia na identificação e gestão dos riscos ambientais) da Câmara de Barueri, do projeto Horta da Gente, iluminação pública com lâmpadas de LED (que economiza mais energia), entre outras ações.

Lançado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente em 2007, o Programa Município VerdeAzul (PMVA) busca mensurar e dar auxílio a gestão ambiental, descentralizando esta prática e valorizando a agenda de meio ambiente dos municípios.

As ações propostas pelo programa compõem 10 diretivas que guiam a iniciativa, contemplando os seguintes temas: Gestão de Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos e Biodiversidade.