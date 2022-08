Cursos gratuitos de crochê, viola caipira e percussão em Carapicuíba

Estão abertas as inscrições em cinco cursos gratuitos oferecidos por instituições culturais de Carapicuíba, com apoio da Prefeitura, por meio da Lei Aldir Blanc.

publicidade

Os cursos disponíveis são: crochê, culinária tradicional, percussão, capoeira e viola caipira. As vagas são limitadas.

As inscrições devem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Secretaria de Cultura e Turismo, que fica localizada na Estrada da Aldeinha, 245 – Portão 2, no Jardim Marilu (Antiga FALC).

publicidade

Os documentos necessários para se inscrever são: RG ou certidão de nascimento do aluno, RG do responsável, comprovante de endereço e foto 3×4. Mais informações sobre os cursos podem ser solicitadas por meio do telefone (11) 4146-5239 ou pelo e-mail secult@carapicuiba.sp.gov.br.