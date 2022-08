Osasco adota o Passe Emprego

O prefeito Rogério Lins (Pode) anuncia que a cidade vai adotar o benefício Passe Emprego. Ele poderá ser usado pelo morador da cidade que for fazer entrevistas de trabalho ou cursos de qualificação profissional.

O programa prevê o fornecimento de quatro passagens por carta emitida pelo Sistema Nacional de Empregos nas unidades dos Portais do Trabalhador. Além do desempregado, o Passe Emprego também beneficiará o aluno dos cursos de qualificação profissional ofertados pela SETRE, em 10 bilhetes, quantia suficiente para a conclusão do curso, na modalidade presencial.

De acordo com o projeto, para ter direito ao benefício, o munícipe não pode estar recebendo o Seguro-Desemprego, dentre outros requisitos, como morar a mais de três quilômetros do local da entrevista.

“A proposta tem o objetivo de minimizar os danos causados pela crise nacional aguda de desemprego, e se restringe ao transporte público municipal, uma vez que Osasco tem gerado um número expressivo de empregos formais, haja visto as mais de 100 mil carteiras assinadas que tivemos em 2021 na cidade”, explicou Gelso Lima, secretário de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco.

Informações sobre o benefícios podem ser obtidas no Portal do Trabalhador.