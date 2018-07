Barueri terá dois “Dias D” de vacinação

Preocupado com a baixa cobertura vacinal que tem causado o reaparecimento de doenças já consideradas extintas, o Ministério da Saúde irá unificar as campanhas de vacinação contra Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) e a poliomielite (paralisia infantil) em todo o Brasil.

A aplicação ocorrerá de 6 a 31 de agosto em todos os postos de saúde. O público prioritário serão as crianças de 1 a 4 anos completos, mas adultos que nunca se vacinaram também devem tomar, de acordo com a Prefeitura de Barueri. Pessoas maiores de 5 e com até 29 anos deverão tomar duas doses; já aqueles de 30 a 49 anos deverão tomar uma dose. Não devem tomar a vacina casos suspeitos de sarampo, gestantes, menores de seis meses de idade e imunodeprimidos.

Em Barueri, as doses serão administradas nas 17 Unidades Básicas de Saúde e também no Serviço de Atendimento Especializado (SAE). Seguindo a indicação do Ministério da Saúde, o dia “D” será em 18 de agosto (sábado), quando as unidades de saúde abrirão as portas para vacinar crianças de até 4 anos completos.

“Dias D”

Barueri ampliará esse atendimento, realizando dois dias “D”: em 4 de agosto e também no dia 18. Haverá atendimento em todas as UBSs e no SAE, das 8 às 17h, além de postos volantes localizados em pontos estratégicos da cidade.

Nos dias “D” serão vacinadas apenas crianças de 1 a 4 anos; demais públicos que necessitem da vacina deverão procurar uma UBS ao longo da semana.

A Secretaria de Saúde do município faz um apelo para que as pessoas não deixem de se vacinar e, principalmente, imunizar as crianças. Os especialistas garantem que os imunológicos não representam nenhum risco à saúde, pelo contrário, não ter as vacinas em dia é que pode causar grandes transtornos e, em alguns casos, até levar a morte.

Postos volantes dias “D”

Nos dias 4 e 18 de agosto haverá vacinação de crianças de 1 a 4 anos de idade nos seguintes postos volantes, além das UBSs e do SAE: Shopping Flamingo, Alpha Shopping e Residencial Morada dos Pássaros, entre outros.

Alerta

Segundo dados divulgados pelo governo federal, até o dia 17 de julho foram registrados 677 casos de sarampo no Brasil, dos quais três chegaram a óbito. Seis estados registram casos: Amazonas, Roraima, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Já com relação a poliomielite, o Brasil não registra nenhum caso há 28 anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença foi erradicada nas Américas em 1994, mas no mês passado houve um caso na Venezuela.

Por segurança, o Ministério da Saúde determinou que todas as cidades brasileiras com cobertura vacinal abaixo de 95% estão sob ameaça de surto (é o caso de 312 municípios).

Em Barueri, do começo do ano até agora não há nenhum caso de sarampo, nem sob investigação. Com relação a poliomielite, até maio deste ano já foi atingida uma cobertura vacinal de 96,12% para crianças de 1 ano, e de 91,03% para crianças de até 4 anos.