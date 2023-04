Basket Osasco joga em casa nesta sexta-feira (28) buscando reabilitação

O Basket Osasco recebe o Blumenau-SC nesta sexta-feira (28), às 19h, no Geodésico, pelo Campeonato Brasileiro de Basquete.

No domingo (30), às 11h, será a vez de enfrentar Brusque-SC também em casa.

O time osasquense busca reabilitação na competição, já que sofreu um revés na sexta-feira (21) diante do AZ Araraquara (72 x 107) na casa do adversário.

A entrada para esses dois jogos, que serão últimos da primeira fase do Brasileirão, é gratuita e o time conta com o apoio da torcida no Geodésico (Av. Eucalípto, 281 – Cidade das Flores).