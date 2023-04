Rua Leopoldina de Camargo, em Itapevi, fica fechada por 90 dias

A Prefeitura de Itapevi interditou hoje (24) a Rua Leopoldina de Camargo, entre a ruas Irineu Chaluppe e a Manoel Alves Mendes, próximo ao Ita Shopping Centro, devido às obras de canalização e drenagem do Vale do Sol, na região do Jardim Rainha.

publicidade

O fechamento vai durar 90 dias. A circulação de veículos só será permitida para moradores e comerciantes.

Os motoristas devem utilizar a Avenida Cesário de Abreu. Agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) vão auxiliar a população com as sinalizações e orientações. Para ajudar no fluxo dos veículos, o trânsito nas Ruas Manoel Alves Mendes e Rua Escolástica Chaluppe será liberado com o avanço das melhorias.

publicidade

A canalização e drenagem do córrego Vale do Sol tem o objetivo de ampliar o escoamento na região central, Jardim Rainha e Vale do Sol, evitando as enchentes. A obra tem investimentos de R$34 milhões.