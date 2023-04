Com investimento de R$ 19 bilhões, Mercado Livre, sediado em Osasco, abrirá 5,7 mil vagas de emprego

O Mercado Livre, que tem sede em Osasco, deve abrir 5,7 mil vagas de emprego no país até o final do ano. “Essa é a maior contratação da história da empresa”, comemorou o prefeito osasquense Rogério Lins (Podemos), nas redes sociais hoje (24).

Segundo Rogério Lins, a maior parte das contratações será para as áreas de Tecnologia e Produto, mas também haverá oportunidades para o departamento de Logística e para o Mercado Pago, banco digital do grupo.

O anúncio da abertura de milhares de postos de trabalho no Brasil veio logo após a empresa informar, em março, que investirá R$ 19 bilhões em suas operações no país. A gigante sediada em Osasco, que está entre as que mais crescem no continente americano, destinará os recursos para aprimorar a infraestrutura, sua base logística e equipe, o que possibilitará as contratações.

A companhia também pretende ampliar o quadro de funcionários na América Latina, segundo reportagem do site “O Globo”. Ao todo, devem ser criados 13 mil postos de trabalho. As contratações vão na contramão do que ocorre atualmente com outras gigantes da tecnologia, como Amazon, Google, Microsoft e Twitter, que fizeram milhares de demissões nos últimos meses.

Mais informações sobre as novas vagas de trabalho ainda não foram divulgadas, mas os interessados podem ficar de olho nas oportunidades já disponíveis no site de recrutamento do Mercado Livre.

