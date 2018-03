Cacau show fará sorteio de Ovo de Páscoa de 2,5Kg no Shopping Plaza de Carapicuíba

Entre os dias 24 de março e 1º de abril, o Plaza Shopping Carapicuíba terá o tema Páscoa na praça de alimentação, com vários eventos. A participação do evento é livre e a entrada é franca.

Publicidade

Para comemorar a época mais doce do ano, haverá distribuição de materiais para a criação de desenhos, pintura facial, entrega de ovinhos de chocolate e sorteio de ovos de 2,5 Kg da Cacau Show. As atividades serão realizadas com o apoio de monitores, e o sorteio dos ovos de chocolate será realizado no dia 31 de março.

SERVIÇO

Evento: “Páscoa no Plaza Shopping Carapicuíba”

Data: 24 de março a 1º de abril de 2018

Horário: das 15h às 20h

Local: Piso G1

Endereço: Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce, Carapicuíba

Entrada: Gratuita

Estacionamento: Grátis de segunda a sexta até às14h. Sábado, domingo e feriados por apenas R$ 5,00.