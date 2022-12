Campeonato Paulista Feminino: time de Santana de Parnaíba é campeão da Divisão Especial

O Ska Brasil, time de Santana de Parnaíba, conquistou o título do Campeonato Paulista Feminino – Divisão Especial, organizado pela Federação Paulista de Futebol.

publicidade

Foi a primeira participação do time parnaibano no futebol profissional. A vitória aconteceu nos pênaltis em jogo disputado na segunda-feira (19) diante da equipe do Pinda SC, em Pindamonhangaba, após o empate em 1 a 1 no tempo normal, com gol de Giovanna Gomes.

O destaque foi a goleira Nicolly, que defendeu três penalidades para garantir o título, que teve os pênaltis de Izabelle Pardinho e Nicole Silva convertidos, vencendo a disputa por 2 a 1.

publicidade

“Estou muito feliz, conseguimos a classificação e treinamos muito, tivemos muito esforço para chegar até aqui. Foram aproximadamente quatro anos seguidos desse grupo, antes mesmo de chegarmos no Ska Brasil. E agora fomos coroadas com esse título. E fico muito emocionada, muito feliz em ter pegado três pênaltis, só tenho a agradecer a todos que nos apoiaram e acreditaram”, disse Nicolly, que faz parte do projeto do Professor Mário Guerra há quatro anos e jogou o Sub-17 pelo Ska Brasil em 2021.