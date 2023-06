Carreta da Saúde de Itapevi atende região do Quatro Encruzilhadas até dia 23

Começou hoje (12) o atendimento da Carreta da Saúde de Itapevi ao bairro de Quatro Encruzilhadas. A unidade móvel permanecerá no local (na Estrada Lucinda de Jesus Silva, 5655) até o dia 23 de junho.

A Carreta da Saúde oferece uma variedade de serviços médicos, incluindo atendimento médico geral, odontologia, enfermagem, vacinação, coleta de exame papanicolau e exames laboratoriais, medicação de urgência, controle de pressão arterial e glicemia, além de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatite. A unidade tem capacidade para realizar aproximadamente 1.000 atendimentos por mês.

Os atendimentos ocorrem de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h, e às sextas-feiras, das 8h às 12h, exceto em feriados.

Para receber atendimento, é necessário comparecer ao local onde a carreta está instalada, trazendo consigo RG, CPF, comprovante de residência, Cartão de Saúde de alguma das unidades de Saúde municipais e o Cartão do SUS. Caso não possua o Cartão do SUS, é possível obtê-lo no momento do atendimento.

Depois a carreta vai estacionar no Monte Serrat.