Cemitério de Barueri se prepara para receber 50 mil visitantes no dia 2

Cemitério de Barueri se prepara para receber 50 mil visitantes no dia...

O Cemitério Municipal Álvaro Quinteiro Vieira, em Barueri, se prepara para receber, no máximo, 50 mil visitantes neste Dia de Finados. Esse foi o total de pessoas que esteve no cemitério ano passado e a Prefeitura de Barueri acredita que por ser um feriado prolongado, esse número não deva ser ultrapassado.

Haverá uma tenda para informações aos visitantes e um sistema de consulta a túmulos por meio de acesso a computadores e pelo QR Code. Além disso, familiares e amigos de entes queridos poderão ver antecipadamente a lista de sepultamentos através do nome, filiação ou data do falecimento no Portal de Barueri.

Haverá ainda missas das 7h às 17h, celebradas de hora em hora por padres de todas as paróquias da região, na Praça da Saudade, em frente ao velório do cemitério.

O Cemitério Municipal Álvaro Quinteiro Vieira e o Velório de Barueri ficam na Praça da Saudade, s/n, Vila São Francisco (Bairro Fazenda Militar) e estarão abertos das 7h às 17h. Mais informações: telefone (11) 4198-3009.