Felipe Franco marca presença na inauguração de academia em Osasco

O empresário e professor de educação física Felipe Franco estará em Osasco, no dia 5 de novembro, às 19h, para participar do coquetel de inauguração da academia Panobianco, unidade Centro.

Além de Felipe Franco, estarão presentes no evento, os atletas Nortom James, o samurai do bodybuilding, e Daiane Carvalho, atual campeã brasileira de Overall Women’s Physique.

A unidade da rede no Centro de Osasco está localizada na rua Primitiva Vianco, 100, no 7º andar do Shopping Galeria, próxima à Estação Osasco e ao Calçadão da Antônio Agú.

Com a chegada da unidade, a rede preparou uma promoção especial para quem fechar o plano platinum: que sai de R$ 99 por R$ 39 no primeiro mês, na pré-venda online. Os interessados podem encontrar mais informações nas redes sociais da Panobianco Academia.