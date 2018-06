César Menotti polemiza ao dizer que “samba é música de bandido” e Leci Brandão rebate

Da Revista Fórum

Publicidade

As redes sociais seguem reverberando a declaração do cantor César Menotti, da dupla com Fabiano. Na madrugada deste domingo, no programa Altas Horas, ele relembrou uma apresentação da dupla em uma penitenciária. Segundo o sertanejo, os presos insistiam para que a dupla cantasse sambas. “E o Fabiano disse: E tem mais, na minha opinião samba é coisa de bandido”.

O apresentador Serginho Groissman e a plateia caíram na risada com o “causo” contado pelo cantor, mas nas redes sociais as reações foram diferentes. A cantora e compositora Leci Brandão, autora do belíssimo samba Zé do Caroço, respondeu com veemência à declaração de Menotti na Globo.

“Samba não é música de bandido não. Bandidagem é quem compra a mídia pra gente ter que ouvir um monte de música que não traz nenhuma consciência; bandidagem é quem consegue fazer com que a cultura seja toda direcionada pra quem tem poder”, disse Leci, em um vídeo postado no Facebook.

Publicidade

Depois da repercussão negativa nas redes sociais, Menotti postou um vídeo no Instagram se defendendo. Ao pedir desculpas, disse que “piada não representa opinião”.

“Pra quem se ofendeu eu peço humildemente perdão. Não era essa a minha intenção. Era só um causo pra descontrair. Com certeza uma piada não representa a minha opinião. Aquilo não é a minha opinião sobre o samba, uma música que eu respeito e admiro profundamente”, disse o cantor no vídeo postado na rede social.