Com carro roubado, suspeito é detido após perseguição na Raposo Tavares

Uma perseguição pela rodovia Raposo Tavares terminou com um indivíduo que conduzia um carro roubado preso, na noite de domingo (6), em Cotia.

As equipes estavam em patrulhamento quando se depararam com um veículo Fiat/Toro em alta velocidade. O suspeito foi acompanhado por cerca de 20 minutos pelas ruas do bairro do São Jorge até chegar à Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, em Cotia.

O suspeito retornou para o bairro São Jorge, onde colidiu com veículos estacionados. Em seguida, empreendeu fuga a pé, mas foi acompanhado pelo farol do helicóptero Águia da PM.

Na tentativa de despistar os policiais, o indivíduo chegou a pegar uma criança no colo, mas foi abordado e detido. Ele e o veículo roubado foram conduzidos ao 34° DP, onde o caso foi registrado.