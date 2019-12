Criminosos colocam fogo em viaturas da GCM em Santana de Parnaíba

Na madrugada desta segunda-feira (23), criminosos incendiaram três viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santana de Parnaíba.

As viaturas estavam estacionadas próximas a um muro, na base do bairro São Pedro. Segundo a GCM, dois criminosos chegaram por volta da 1h, jogaram um galão de combustível no muro, atearam fogo e fugiram pela mata. As chamas atingiram os veículos, que ficaram destruídos.

Pelos menos quatro tiros foram disparados e uma viatura foi atingida.

O caso foi registrado na Delegacia central de Santana de Parnaíba.