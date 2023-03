CSU CardSystem abre 15 vagas de atendente receptivo em Barueri

A CSU CardSystem, empresa especializada em terceirização de processamento de meios eletrônicos de pagamento, está com 15 vagas abertas de atendente receptivo em Barueri. A contratação é em regime CLT.

Além de salário de R$ 1.216, a empresa oferece assistência médica e odontológica, auxílio creche, seguro de vida e vale-refeição. Os colaboradores têm acesso ainda ao programa de treinamentos da CSU.

Os requisitos para as vagas de atendente receptivo são: ser maior de 18 anos, ter o ensino médio completo, título de eleitor, reservista (em caso de candidatos do sexo masculino) e comprovante de escolaridade. “A maioria das nossas vagas é para o período da tarde, mas se você possui apenas disponibilidade para manhã, complete o processo seletivo com a gente”, afirma a CSU CardSystem.

A jornada de trabalho é de 6h20 por dia em escala 6X1. No atendimento receptivo, os colaboradores atendem clientes para soluções de problemas e esclarecimentos de dúvidas.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o portal Vagas.com (Vaga Atendente I – Receptivo – Barueri – CSU CARDSYSTEM 2493040 | Vagas.com) para se candidatar e obter mais informações.