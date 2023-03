O Fundo Social de Solidariedade de Osasco abre somente nesta sexta-feira (3) as inscrições para o curso gratuito de design de sobrancelha. Desta vez, são oferecidas 60 vagas.

Podem participar moradores de Osasco que tenham 18 anos ou mais.

As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento deste formulário e se encerram quando todas as vagas forem preenchidas.

