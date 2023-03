Vacina contra a dengue para pessoas entre 4 e 60 anos é aprovada pela Anvisa

Foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o registro de uma nova vacina contra a dengue, a Qdenga. O imunizante produzido pela empresa Takeda Pharma é indicado para população entre 4 e 60 anos.

publicidade

Além da Anvisa, a vacina Qdenga também foi avaliada pela agência sanitária europeia (EMA), de quem também recebeu aprovação. A concessão do registro pela Anvisa permite a comercialização do produto no país.

A nova vacina é composta por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença, o que garante maior proteção contra a dengue, de acordo com a Anvisa. No ano passado, o Brasil registrou mais de mil mortes por complicações da dengue.

publicidade

No país, já existe uma vacina contra a dengue aprovada, a Dengvaxia, mas que só pode ser aplicada para quem já teve a doença.