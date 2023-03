Uso de máscara deixa de ser obrigatório no transporte público em São Paulo a partir desta sexta

O uso de máscara no transporte público não é mais obrigatório no transporte público em todo o estado de São Paulo. A medida, que passa a valer hoje (3), foi anunciada pelo governo paulista nesta quinta-feira.

A partir de agora, o uso do item de proteção em ônibus, trem e metrô passa a ser apenas uma recomendação. “Nós reconhecemos a importância das máscaras e a sua eficácia, principalmente na transmissão de doenças respiratórias. Entretanto, diante dos dados apresentados pelo Comitê, é seguro neste momento a retirada do equipamento sem prejudicar os serviços de saúde”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva.

Para tirar a obrigatoriedade do item no transporte público, além da baixa nos casos e internações, o governo do Estado destacou os altos índices de vacinação em São Paulo. Até esta quinta-feira (2), foram aplicadas mais de 129,5 milhões de doses e 90,7% da população acima de 6 meses de idade estão com esquema vacinal completo.

O uso de máscara segue obrigatório nos serviços de saúde de todo o Estado, seja ele público, privado ou filantrópico.