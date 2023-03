Hospital Regional de Barueri deve ser entregue em junho

A construção do Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, em Barueri, está na fase final, com 85% das obras concluídas. A previsão de entrega é junho deste ano, de acordo com a Secretaria de Obras da cidade.

O prédio de 10 pavimentos, andar térreo e um heliponto está localizado na avenida Aníbal Correia, no Jardim San Diego, entre o Parque Viana e o Jardim Paulista (bairro Votupoca). Até a semana passada estavam em execução as instalações de caixilhos, da parte elétrica e hidráulica, montagem de elevadores e portas, e serviços de pintura.

A construção do Hospital é realizada por meio de um convênio firmado em agosto de 2019 entre a Prefeitura de Barueri, que doou o terreno, o projeto e é responsável pelo investimento de metade da obra, e o governo estadual, que custeia a outra parte da execução e o funcionamento do equipamento depois de pronto.

O Hospital Regional foi erguido em terreno de 64 mil metros quadrados com 41 mil metros quadrados de área construída em estrutura metálica com fechamento em placas pré-moldadas.

Capacidade para mais de 1 mil internações por mês

A unidade terá 442 vagas descobertas de estacionamento, 17 elevadores e 360 leitos, com atendimento em oncologia com quimioterapia e radioterapia, cardiologia, ortopedia, neurologia/neurocirurgia e cirurgia bariátrica na alta e média complexidade. De acordo com estimativas da Prefeitura de Barueri, o novo equipamento de saúde terá capacidade para 1.100 internações e 580 cirurgias por mês.

“O Hospital Regional Rota dos Bandeirantes é um investimento importantíssimo na área da saúde. Um projeto moderno, de grande porte, de alta complexidade e de valor extraordinário que o governo está fazendo com afinco para as pessoas de toda a região que precisarem buscar atendimento”, afirma o secretário de Obras de Barueri, Beto Piteri.

Do total de leitos previstos, 50 serão de UTI. Além disso, o Hospital Regional terá oito salas cirúrgicas, 16 poltronas de quimioterapia e 20 consultórios; leitos de RPA (Recuperação Pós-Anestésica), Pronto Atendimento com 28 leitos de observação, hospital-dia com 20 leitos, salas equipadas com tomografia e ressonância magnética; parque tecnológico de última geração com acelerador linear, hemodinâmica e aparelhagem completa e digital, dentre outras áreas específicas.