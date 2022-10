Domingo (16) tem Santos e Palmeiras na Arena Barueri

As equipes de Santos e Palmeiras se enfrentam por uma vaga na final do Campeonato Paulista Sub17 neste domingo (16), às 10h, na Arena Barueri.

A Secretaria de Esportes de Barueri informa que haverá distribuição gratuita de ingressos nas bilheterias do portão principal (Av. Prefeito João Vilalobo Quero, 1.001 – Jd Belval) a partir das 8h. O acesso será pelo portão 15, no setor C1, localizado na lateral do campo.

Neste jogo não haverá torcida visitante, portanto, o evento é destinado à torcida do Santos. O jogo de volta está marcado para o dia 23, também na Arena Barueri.

Quem avançar à final encara o vencedor do duelo entre São Paulo e SKA Brasil, que fazem a outra semifinal. O primeiro jogo da outra semifinal será neste sábado (15), às 11h, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba com portões abertos ao público. O torcedor precisa apenas se cadastrar previamente no perfil do clube no Instagram @fcskabrasil para confirmar presença.