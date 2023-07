Equipe osasquense de hapkido participa de competição na zona Leste de São Paulo

A equipe osasquense de hapkido participou da 7ª edição do Fight Leste, em Itaquera, zona Leste São Paulo. Marcaram presença na disputa os atletas Gustavo Simões, Lucca Ferreira, Theo Ferreira e Victor Peixoto, todos contemplados pelo Programa Bolsa Atleta de Osasco.

O time osasquense finalizou o evento com 100% de aproveitamento, com todos os atletas conseguindo vencer as suas lutas e assim ficando na 1° colocação cada um em sua respectiva categoria.

A competição foi realizada no dia 22 de julho. A comitiva de Osasco contou ainda com a presença do mestre Edivaldo Peixoto e os professores Evandro, Diego e Vinicius.

“Uma ótima atuação da equipe de hapkido. Liderados pelo mestre Edivaldo, os atletas mostraram um incrível desempenho e fecharam a competição com um aproveitamento perfeito. Parabéns a todos”, disse o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.