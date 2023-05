Eterno ‘Rei do Acesso’: treinador Vágner Benazzi é sepultado em Osasco

Morreu aos 68 anos, na madrugada desta segunda-feira (22), o treinador e ex-lateral Vágner Benazzi, carinhosamente conhecido como “Rei do Acesso”. Seu corpo foi velado e sepultado no Cemitério Bela Vista, em Osasco, na tarde de hoje.

Nascido em Osasco, Vagner Benazzi lutava contra um quadro de demência nos últimos anos e foi internado no domingo (21) com febre e problema de pressão, segundo informações do portal “Uol”. A causa da morte, no entanto, não foi informada.

O osasquense construiu uma longa e brilhante trajetória no futebol. Como lateral-direito, jogou pelo Palmeiras entre 1981 e 1982, ao lado de atletas como o volante Vitor Hugo, o meia Sena e o goleiro Gilmar. Já sua carreira como treinador começou em 1989, pelo clube Sãocarlense. Depois, Benazzi passou por diversos times do interior paulista e comandou clubes em outros lugares do Brasil, como Criciúma e Brasiliense.

Em 2006, iniciou o comando da Portuguesa, conseguindo escapar do rebaixamento para a Série C do Brasileirão. A Lusa subiu no Campeonato Paulista (A-1) no ano seguinte e mandou bem na Série B. Ele comandou ainda a Ponte Preta, que tentava acesso à Série A; o Avaí, que brigava para não ser rebaixado no Brasileirão de 2010; e o Nacional-AM, em 2016.

Nas redes sociais, clubes, associações e personalidades do esporte lamentaram a morte de Vágner Benazzi. “Com profundo pesar, a Associação Atlética Portuguesa lamenta o falecimento de Vágner Benazzi, treinador que conquistou o acesso à Série A2 do Campeonato Paulista em 1994 pela Briosa. A Briosa se solidariza com a dor dos familiares e amigos”, escreveu a Briosa, em nota.

“Conhecido como ‘Rei do Acesso’, Benazzi defendeu a Lusa na década de 70 nas categorias de base do clube. Como técnico, livrou a Lusa da queda na Série C de 2006 no feito conhecido como ‘Batalha da Ilha do Retiro’. Em 2007, conquistou o título do Paulista A2 e conseguiu o acesso para o Brasileirão. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento de dor”, disse a Portuguesa, em nota.