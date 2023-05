Terceira edição do evento “Cras + Perto de Você” vai atender população do Engenho Novo

A terceira edição do evento “Cras + Perto de Você” será promovida pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) de Barueri no dia 26 de maio no Engenho Novo. O atendimento também será direcionado aos moradores Jardins Califórnia e Flórida.

Liderado pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Engenho Novo, o evento oferecerá uma variedade de serviços, como o Cadastro Único, distribuição de cestas básicas e orientações técnicas na área social. Além disso, contará com o apoio dos outros cinco Cras existentes na região.

Uma das principais metas dessa iniciativa é levar os serviços de assistência social às áreas mais distantes dos Cras, beneficiando as pessoas que necessitam de atendimento.

Adriana Bueno Molina, secretária da Sads, explica que, devido à extensão dos territórios, o “Cras + Perto de Você” foi uma das estratégias adotadas para facilitar o acesso aos benefícios e melhorar a vida das pessoas.

Além dos serviços de assistência social, também foram convidados outros órgãos importantes. A UBS Pastor José Roberto Rossi abordará a importância da vacinação, do pré-natal e dos cuidados básicos com a saúde. A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho oferecerá serviços da Casa do Trabalhador, enquanto a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente promoverá ações de educação ambiental. Para aqueles que desejarem, serão disponibilizadas oficinas de tai-chi-chuan, kung-fu, DivertidaMente, e ainda o projeto “De óleo da orquídea”, que consiste na troca de óleo de cozinha usado por uma orquídea resgatada do lixo.

Os Cras são considerados a porta de entrada para a Assistência Social e atendem de maneira abrangente as famílias mais vulneráveis socialmente.

O Cras + Perto de Você será realizado no dia 26 de maio, das 9h às 15h, no CCPL Abade Gonzaga dos Santos, que fica na rua das Orquídeas, 62, no Jardim Flórida.