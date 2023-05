Jogo das Estrelas arrecada mais de 2 toneladas de alimentos em Barueri

O Jogo das Estrelas, realizado pelo campeão olímpico de vôlei Sergio Escada no sábado (20) no Ginásio José Corrêa, arrecadou mais de 2 toneladas de alimentos para o Instituto Serginho 10.

Vários jogadores e jogadoras de vôlei, ex-BBB’s e atletas de outras modalidades, incluindo atletas paralimpicos, participaram da ação beneficente que lotou o ginásio em Barueri.

Além de campeões olímpicos, jogadores atuais da Superliga como Douglas Souza e Tiffany Abreu, e até atletas que atuam no exterior, como Ricardo Lucarelli e Bruno Rezende, vieram dar seu apoio em benefício das organizações que são atendidas pelo Instituto Sergiho.

“Atletas do passado e do presente estão ajudando, sem dúvida, aos atletas do futuro. Cada pessoa que contribuiu direta e indiretamente, cada aluno, cada pai, cada mãe e também aqueles que assistiram pela TV”, afirmou o organizador, libero bicampeão olímpico.

“Jogava mais 3 dias seguidos. Estava muito top, lindo de se ver essa festa para nossas crianças que tanto precisam. Parabéns e obrigada, Serginho, por tudo que faz por nossa crianças e adolescentes”, afirmou a jogadora do Osasco, Tiffany.

O jogo foi um “duelo” entre Instituto Serginho e Amigos do Serginho e durou mais de duas horas, com direito tie-break, para delírio dos mais de quatro mil presentes no local.

O Instituto Serginho 10 foi criado em 2019 para, através dos valores do esporte, transformar vidas e gerar oportunidades a crianças e adolescentes. São dadas em Guarulhos, sede do instituto, aulas de esportes, além de reforço escolar em disciplinas tradicionais, como português e matemática.