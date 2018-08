Fátima Bernardes e o namorado pensam em casamento, revela ele

Casório a caminho? Namorado de Fátima Bernardes, o advogado Túlio Gadêlha comentou, ao UOL, sobre a possibilidade de casamento do casal e revelou que eles pensam, sim, em casar.

“O que eu posso te dizer é que pensamos, sim, no futuro, como qualquer casal que namora há um ano, mas pensamos também no presente, em aproveitar o momento”, disse ele ao UOL.

Fátima Bernardes, 55, e Túlio Gadêlha, 30, assumiram o namoro em novembro do ano passado.

Ela de divorciou, em 2016, do apresentador do “Jornal Nacional” William Bonner após 26 anos de casamento. Bonner já anunciou que está prestes a se casar com a namorada, Natasha Dantas.