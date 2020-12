Filha diz que é ela quem não quer ver Alê Oliveira: “Nem tudo que ele posta na internet é real”

Após um desabafo do comentarista esportivo Alê Oliveira se dizendo impedido de ver a filha, Malu, viralizar, foi postado um desabafo nas redes sociais da garota dizendo que, na verdade, é ela quem não quer ter contato com o pai. “Nem tudo que ele posta na internet é real”.

publicidade

Conhecido pelo modo irreverente, Alê Oliveira, comentarista no canal Esporte Interativo, chamou a atenção nesta terça-feira (8) ao expor o drama pessoal de não conseguir se aproximar da filha. “Não quero briga com ninguém, só quero ver minha filha. Vejo que muitos pais passam pela mesma situação, e tem me apoiado muito”, postou, o que poderia indicar que ele esteja sendo vítima de alienação parental.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alê Oliveira (@aleoliveira)



No entanto, após a postagem viralizar, a filha, Malu, a mãe dela e ex-mulher de Alê, Tereza Santos, e uma enteada do comentarista se manifestaram contra ele nas redes sociais. A ex-mulher disse que ele mora no mesmo condomínio que a filha e nunca foi impedido de vê-la.

publicidade

A adolescente pediu para deixar de ser importunada nas redes sociais por seguidores do pai cobrando uma reaproximação, e desabafou: “Vocês não sabem nem metade do que está acontecendo”.

A filha de Tereza, enteada de Alê Oliveira, saiu em defesa da mãe e da irmã: “ridícula a exposição que esse cidadão faz da própria filha”.