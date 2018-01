Fotografado nu dentro de casa, Cauã Reymond vai processar fotógrafo

Segundo o site Extra, o ator Cauã Reymond decidiu entrar na justiça contra o fotógrafo que o clicou enquanto estava nu em um momento de lazer na sua casa.

Cauã foi fotografado no enquanto meditava sem roupa na janela de sua residência; as fotos foram feitas sem o seu consentimento.

“Essas fotos configuram uma invasão da privacidade do ator que estava dentro de sua própria casa. Qualquer veículo que as publicar poderá responder judicialmente por multiplicar o conteúdo”, diz o comunicado da assessoria de Cauã.

Até o momento, a assessoria do ator não informou como o autor das fotos fez o clique do artista, mas existe a possibilidade dele ter utilizado um drone. A data da foto e da entrada do processo, entre outras informações, estão sob sigilo.