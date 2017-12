Genro de Silvio Santos é preso

Kleiton Pedroso de Abreu, também conhecido como Edu Pedroso, foi preso nesta terça-feira, 5, e liberado no final da tarde. O cantor sertanejo é genro do apresentador Silvio Santos, casado com Silvia Abravanel.

Edu foi acusado de não pagar pensão alimentícia à sua filha de cinco anos, que mora em Balneário Camboriú (SC) com a mãe, Ana Cristina da Silvia Arraes Cavalcante. A informação foi confirmada por Geovana da Conceição, advogada da mãe da criança.

“Ele foi preso e entrou com um Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e foi liberado no final da tarde por uma liminar. Uma decisão inédita em se tratando de pensão alimentícia para menor”, disse Geovana ao Estado de S. Paulo.