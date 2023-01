Homem é preso por porte ilegal de arma em Carapicuíba

Policiais militares do 33º Batalhão de Polícia Militar prenderam dois homens por porte ilegal de arma de fogo em Carapicuíba nesse domingo (15).

Os homens foram presos durante patrulhamento, quando os policiais avistaram os dois homens e notaram um volume na cintura de um deles.

Na abordagem, foi encontrado com um deles uma pistola 9mm. Indagado, o sujeito informou que o armamento pertencia ao seu amigo ali presente. O segundo indivíduo confirmou a posse do armamento, porém, informou aos policiais que desconhecia que o parceiro estava em posse do armamento.

Ambos foram conduzidos ao Distrito Policial.