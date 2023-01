Shopping União de Osasco oferece atividades gratuitas com blocos de LEGO

O Shopping União de Osasco recebe até o dia 5 de fevereiro o evento “Brincando com Blocos de LEGO”, destinado às crianças de até 12 anos. A atração é gratuita e realizada das 14h às 20h, com a última turma às 19h30.

Para os pequenos de 18 meses a quatro anos, o roteiro de diversão é no Espaço Kids, com mesas recheadas de peças de LEGO DUPLO, onde poderão viajar no mundo da imaginação com construções com pecinhas coloridas.

Já as crianças com cinco anos ou mais vão se divertir no Espaço Criatividade, onde terão à disposição milhares de peças para criarem tudo que a imaginação permitir.

Próximo ao local do evento, ainda estarão em exposição os modelos Jetro e Guarda Imperial, duas incríveis esculturas que representam a versatilidade de LEGO e a liberdade de construir.

Como participar das atividades gratuitas com LEGO no Shopping União de Osasco:

A inscrição para o Espaço Criatividade poderá ser realizada antecipadamente por meio do aplicativo Connect Shopping ou presencialmente de acordo com a disponibilidade de vagas. Já para o Espaço Kids, somente presencialmente pelo responsável acompanhante.