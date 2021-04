Horóscopo do Dia 04/04: previsões para todos os signos hoje, domingo

Horóscopo do Dia 04/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para o seu e todos os outros signos hoje, domingo.

publicidade

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O amor formará parte desses sonhos que tanto quer e deseja. Se você descobrir que essa atitude sonhadora não está apenas presente em você, mas também na outra pessoa, poderá…

Dinheiro & Trabalho: Ninguém melhor do que você é capaz de determinar até onde pode ir com seu desejo de alcançar o sucesso. Redescobrir um pequeno triunfo profissional guardado em uma gaveta permitirá que acredite novamente nas suas… Continue lendo o signo Áries

publicidade

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Neste dia será acesa aquela alegria excessiva que o fará começar a visualizar algo totalmente novo. Precisa da paixão para se jogar nos braços de alguém, hoje a faísca será a desculpa…

Dinheiro & Trabalho: Na sua empresa você vai mergulhar em um determinado momento de sua nova realidade que pode se tornar chave, aquele instante em que eles pedem reforços ou ajuda e você se entrega totalmente. O trabalho é algo que… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

publicidade

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O amor pode se tornar o ponto sem volta para uma nova realidade junto dessa pessoa que carregará suas baterias. Suas esperanças o ajudarão a encontrar em si mesmo aquele algo especial…

Dinheiro & Trabalho: Se você começar a enxergar um pouco mais desse dia-a-dia no trabalho e que pode envolver um pouco mais de esforço, vai perceber que pode obter melhorias e mudanças para o seu bem na agenda diária. É um trabalho… Continue lendo o horóscopo do dia signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A nova realidade cheia de magia e talvez de momentos que lhe parecerão surreais virão para fazer você gostar mais dessa pessoa que sonha em ter como parceiro. O amor se tornará um…

Dinheiro & Trabalho: Você será capaz de determinar o que o está mantendo em uma posição que pode estar ocupando há muito tempo. Poderá progredir em sua carreira se tentar encontrar uma razão para isso. Deixe suas ilusões se tornarem… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você está tendo uma boa conexão com alguém que apareceu em sua vida neste último tempo e está se transformando em algo maior. O amor está muito presente na sua vida e tem tudo…

Dinheiro & Trabalho: Se você começar a lutar pelos seus próprios sonhos, reconhecerá que é mais fácil alcançá-los. Começará a mudar sua forma de atuar tentando fazer um ótimo trabalho por tudo o que gosta e que tem interesse. Com um… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Existem momentos em que o coração pede que você seja mais objetivo, que se coloque no lugar da outra pessoa e que saiba para onde está indo. Poderá ver que se fizer a pergunta da…

Dinheiro & Trabalho: Existem alguns aspectos-chave no campo profissional que nunca param e que se repetem em mais de uma ocasião. A lealdade num trabalho que o ajudou a concretizar alguns sonhos o levará a se organizar hoje para… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A maneira como realmente se sente ao estar ao lado de uma pessoa de quem você gosta é sempre aquela que acaba fazendo a diferença. Você estará se entregando ao amor verdadeiro…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que, graças a certas atitudes no campo laboral, você possa desencadear uma nova forma de se organizar e render mais. As redes sociais ou grupos são importantes para promover a comunicação essencial na… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não tenha medo de dar esse passo importante, certamente pode ir muito mais longe do que o esperado. Não é tão complicado quanto parece, antes pelo contrário, deixe que todas…

Dinheiro & Trabalho: Quando você sabe que tem um motivo para sorrir, quando inicia um novo projeto, aparece o seu eu mais autêntico. Você estará trabalhando em algo que ama, de certa forma será o que o impulsiona a ficar atento neste dia… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: As celebrações são uma forma de concretizar tudo o que deseja. Algumas das alegrias em seu relacionamento podem ser ampliadas neste dia. Aproveite, grite e ame com todas as suas…

Dinheiro & Trabalho: Não é fácil chegar ao topo no campo laboral, mas com um pouco de esforço tudo é possível. Você está trabalhando muito para que seus sonhos profissionais possam ser realizados ou pelo menos continuar com eles… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não pode ser quem é sem aquela injeção de sentimentos que isso provoca em você, que corre em todas as suas veias e o deixa em uma situação privilegiada. O amor é o que o empurra…

Dinheiro & Trabalho: Com relação a sua forma de atuar no trabalho, é melhor você não colocar obstáculos no que faz e no que está por vir. Bloqueando-se, não será capaz de dar o melhor de si. Estes são tempos difíceis, mas isso não… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Nada será como antes com essa amizade, mas também não significa que seja ruim. Ao contrário do que você pensa, esses sentimentos um tanto conflitantes acabarão por dar lugar a…

Dinheiro & Trabalho: Neste dia, pense mais em você. É hora de soltar a imaginação quando se trata de encontrar um novo trabalho que seja capaz de levá-lo até onde você nunca teria imaginado. Ganhe impulso e não hesite, não baixe a guarda… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você tem que ter certeza antes de tomar qualquer decisão no campo sentimental, mas isso não é um impedimento para se jogar com tudo. É o amor por aquela pessoa de quem você tanto…

Dinheiro & Trabalho: Estão chegando algumas mudanças no campo laboral, mas elas só virão com a aceitação do que tem. O trabalho é uma pequena parte de quem você é, não pode ficar batendo na mesma tecla com algo ou alguém que de certa… Continue lendo o signo Peixes

PERIGO// Menina de 12 anos fugiu de Curitiba a Osasco para se encontrar com youtuber suspeito de estuprá-la