Horóscopo do Dia 11/08: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 11/08: confira as previsões para o seu signo hoje,...

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você não terá como deixar de sentir que algo de diferente acontece, já que começarão situações que não precisarão de grandes explicações, apenas deixar rolar, viver, se divertir e ser…

Dinheiro & Trabalho: Adquirir alguns itens acima da média permitirá que você se sinta melhor, e à medida que você se fortalece, muita coisa vai ficando mais fácil de ser administrada, já que você entra naquele fluxo onde o…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Previsto no seu horóscopo está que em breve você terá uma conversa, onde passará algumas boas horas, sem perceber o tempo passar. A verdade é que uma pessoa, que você ainda…

Dinheiro & Trabalho: Ver como as coisas começam a andar de uma outra forma, bem mais de acordo com o que precisa, será o que permita você se projete de uma outra maneira, sabendo que será possível ir atrás das questões…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Embora às vezes você fique meio que chateado com a lentidão de certas coisas relativas a namoro, pessoas, ficar, viver a vida a dois, deve saber que está previsto um estágio mais dinâmico…

Dinheiro & Trabalho: O fator surpresa se fará presente em sua vida neste período, e o que para alguns é sorte, para você será tipo uma recompensa por todos os seus esforços e sacrifícios. É algo que está diretamente ligado…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você começará a enxergar diferentes alternativas que até agora não tinha considerado para se dar bem nas coisas de namoro. Vai firme, acredite na pessoa que vai conhecer, porque ela…

Dinheiro & Trabalho: Mude um pouco a maneira como você vê o dinheiro em sua vida, não fique na disputa com ele, nem amaldiçoando quando desaparece. O universo colocará uma janela de prosperidade em seu…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você encontrará o seu caminho para se dar bem nas coisas de romance, portanto, hora de ir em frente com força total, sem duvidar da sua capacidade de seduzir e atrair. Os encontros…

Dinheiro & Trabalho: Previsto uma jornada poderosa para o que você pretende fazer toda vez que pensa em dinheiro. Acredite no seu magnetismo ​​para atrair a prosperidade, não se deixe desanimar por alguns contratempos e…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Embora agora nem tudo seja da forma como gostaria, use da sua intuição e enxergue sinais que sugerem o início de uma nova etapa na sua vida. Você receberá uma oportunidade do…

Dinheiro & Trabalho: Você terá uma agradável surpresa, na forma de algo material, em que menos imaginava conseguir colocar as mãos neste momento da sua vida. Isso e mais começam a tomar forma, o que com certeza deixará…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Há perspectivas muito interessantes sobre romance vindo em sua direção, que além de trazer dias de muito agito, trará muitos momentos de felicidade. De uma maneira muito natural…

Dinheiro & Trabalho: Você passará a desfrutar de uma onda energizante, que mexe com a abundância, vibrando em seu entorno. Uma fase de bastantes conquistas se prevê para esta jornada astral, quando você passa…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Existe a possibilidade de experimentar uma situação diferente nos próximos dias. O acaso pode lhe colocar diante de alguém que com o tempo pode vir a se tornar uma bela companhia…

Dinheiro & Trabalho: Uma energia de fortuna material o ajudará a colocar as coisas em seu devido lugar, com ela você deverá de alcançar uma boa parte de seus objetivos. O principal agora é não se deixar levar por quaisquer…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Um belo de um namoro está querendo dar as caras em sua vida, mas talvez você não esteja fazendo o que é necessário para que as coisas comecem a andar. O melhor seria pensar, falar…

Dinheiro & Trabalho: Há boas possibilidades de ganhos adicionais no período que você começa a experimentar agora, seja da sua atividade básica ou de algo que não esperava. De qualquer jeito, você deve passar por…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Seu horóscopo revela a aproximação de momentos carregados de situações emocionantes. Você estará no centro do palco, por assim dizer, e mais do que nunca deverá de prestar…

Dinheiro & Trabalho: Existem muitas atividades relacionadas a dinheiro e propriedades, que você deve de começar a lidar com total autoridade. Você está a poucos passos da glória no ambiente financeiro, quando muito do…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você em algum momento se sentir desanimado com a falta de perspectivas nas coisas de namoro, saiba que neste ciclo as coisas podem tomar um rumo favorável, porque finalmente…

Dinheiro & Trabalho: Negociações e assinatura de contratos são favorecidos neste período astral, os resultados são visíveis quase que de imediato. Você terá a chance de ir restabelecendo a paz nas finanças e…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Começa um período em que você fica muito à vontade na área do romance, porque há nela uma vibração de fundo muito harmoniosa. O que vai facilitar os relacionamentos com pessoas…

Dinheiro & Trabalho: O que você sentirá de alegria nos próximos dias, também terá origem na maneira como o dinheiro favorece as coisas para você. Começa um período em que você passa a desfrutar de mudanças práticas em…Continue lendo o signo Câncer