Horóscopo do Dia 19/08: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 19/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: De maneira gradual você terá a condição necessária para alcançar seus desejos mais íntimos no amor. Nesta nova ordem de ideias, será conveniente para você aceitar todos os tipos…

Dinheiro & Trabalho: Hoje será o dia em que o Universo lhe permitirá sair de qualquer estagnação que exista no panorama financeiro e lhe dará um forte impulso para alcançar novos objetivos. Um ciclo também… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A sensualidade que você naturalmente passa a irradiar o tornará irresistível. Você obterá o poder de sedução necessário para atingir seus objetivos de namoro. Não será a hora de…

Dinheiro & Trabalho: Em breve você recuperará a confiança no lado que mexe com seu dinheiro, para que possa alcançar o que preciosa fazer neste momento. Não duvide e comece a agir sem demora, pois este… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Para sua grata surpresa, Cupido atacará onde e quando você menos espera. E nessa mágica toda você encontrará alguém que corresponda aos seus sentimentos e expectativas de ter…

Dinheiro & Trabalho: Fase astral apropriada para lidar com as questões financeiras de todos os tipos. Novas oportunidades para atingir metas nessa área são mais claras. O que precisa agora é ativar sua capacidade astral… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No campo das aventuras e namoros, você pode ter sucesso no que se propõe a conquistar, de prender sua atenção em quem não se mostrará muito claro nas suas intenções, mas…

Dinheiro & Trabalho: Os frutos de um ciclo de prosperidade e os favores de algumas pessoas importantes o ajudarão a redefinir o lado material. Você buscará a renovação em todo sentido, é hora de fazer algumas mudanças… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: É um ótimo momento para circular por novos ambientes, que também podem ser virtuais, de aceitar um desafio, de ter um encontro, de poder conversar com alguém maravilhoso…

Dinheiro & Trabalho: Você vai tentar resolver um problema que tem a ver com seu lado financeiro e terá sucesso. Os obstáculos que você enfrenta hoje em dia serão resolvidos de um jeito bem diferente do que… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Momentos de intensas emoções estão se aproximando de sua vida, os planetas estão gradualmente girando mais a seu favor. Esta pode ser uma jornada verdadeiramente mágica para…

Dinheiro & Trabalho: Para você há pela frente um ciclo inspirador, de paz e também de sorte para seus assuntos financeiros. Não tenha medo do futuro porque você terá muito mais ajuda e proteção do que imagina. O… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No seu signo chegou a hora de iniciar um romance ou de promover uma reconciliação.

Você superará conflitos, ao mesmo tempo que parecerá irresistível para uma certa pessoa que aparecerá…

Dinheiro & Trabalho: Os perigos para o andar das suas finanças desaparecem um pouco. O alívio lhe dará a força necessária para ajustar as coisas e não cair nisso de novo. Haverá um pouco de desordem, mas você… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma ligação ou uma mensagem lhe trará boas novidades. Alguém que você não conhece tão bem é que procurará se aproximar mais. Claro ficará para você que é tudo o que parece…

Dinheiro & Trabalho: Eventos inesperados podem surgir nas finanças, mas você saberá como lidar com eles. Você estará em totais condições de passar por isso sem inconvenientes. Como resultado, você terá mais poder… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Tenha em conta que aparecerá em sua vida uma pessoa que lhe revelará um mundo secreto e que lhe fará saborear frutas proibidas e tentadoras. Seu espírito aventureiro, em busca…

Dinheiro & Trabalho: Você tem que colocar sua mente no modo positivo para ganhar mais dinheiro e atrair abundância para sua vida. Diante de uma fase boa para o seu dinheiro, que está por chegar, tire da sua… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você está em uma excelente fase para criar algumas reviravoltas no amor. Talvez ainda neste mês exista uma surpresa que encherá sua alma e o faça se sentir desejado. Com alguém que…

Dinheiro & Trabalho: Caberá a você mostrar que vale a pena insistir, de jamais perder as esperanças em que tudo muda. Uma nova realidade se abre, com a qual conseguirá remediar em boa parte as perdas que… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Nos próximos dias, em um ambiente mais exclusivo, você viverá um estranho encontro com alguém de quem passará a gostar bastante. Uma fase de tranquilidade emocional com fortes…

Dinheiro & Trabalho: Eventos prósperos que circulam por você permitirão que coloque um pouco de ordem nos assuntos financeiros. Nesse aspecto, a sorte também estará do seu lado, o que permitirá eliminar alguns… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: É um período no seu horóscopo de conversas cada vez mais profundas, das quais uma chance de viver o amor sai mais forte. Contudo, você deve seguir seus próprios impulsos e não a…