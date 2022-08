Horóscopo do Dia 20/08: confira as previsões para o seu signo hoje, sábado

Horóscopo do Dia 20/08: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 20/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sábado.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Para este dia as estrelas preveem felicidade e paixão nos assuntos do coração. Nesse sentido, vai estar muito seguro do que deseja ter com alguém especial. Assim, não estará disposto…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente seu momento vai chegar. Sua capacidade, seu esforço e a maneira de trabalhar será reconhecida. Será um período muito importante para você, pois existe a possibilidade de obter… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Momentos verdadeiros e de muito romance começarão a surgir na sua vida sentimental. Os astros preveem positivismo nas questões amorosas e troca de sentimentos com…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que encontre um obstáculo difícil na sua frente na área de trabalho. Porém, não veja isso como um problema, mas sim como algo onde terá que provar tudo o que vale. Será um desafio… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A Lua o carregará com um magnetismo que ninguém poderá ignorar. Assim, nos assuntos do coração, a situação será muito boa. Vai perceber como uma nova pessoa, que até agora…

Dinheiro & Trabalho: Estará vivendo uma boa disposição astral no trabalho graças à boa energia dos astros. Dessa forma, você saberá com mais eficiência o que precisa mudar para melhorar ainda mais. Isso lhe… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: À primeira vista, chegou o momento tão esperado no campo sentimental. Você terá a oportunidade de mostrar à pessoa que gosta tudo o que sente por ela. Apenas deixe-se levar pelos…

Dinheiro & Trabalho: Os astros indicam uma energia muito poderosa que se move a seu favor nos assuntos profissionais. Assim, há a possibilidade de que atinja alguns dos objetivos propostos para este mês. Por… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Agora você está no seu melhor momento para começar um relacionamento amoroso. Isso ocorre porque pode estar se sentindo especialmente cheio de calor, criatividade e positividade…

Dinheiro & Trabalho: Poderão surgir ótimas oportunidades a nível de trabalho graças à capacidade de estabelecer bons contatos profissionais. Contudo, não faltarão os desafios, mas você terá soluções rápidas e… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Finalmente vai tomar a decisão certa e dar o primeiro passo no amor. É o momento perfeito para se declarar a alguém muito especial. Afinal, essa pessoa o faz contar as horas para…

Dinheiro & Trabalho: É momento de estabelecer novas normas e estruturas na forma de realizar seu trabalho. Assim também, mude seus hábitos e rotinas para ser mais eficiente, concentre-se mais nas tarefas… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A princípio, hoje pode ser um daqueles dias particularmente vantajosos para você no que se refere ao amor. Vai se abrir para uma nova forma de iniciar o relacionamento que tanto deseja…

Dinheiro & Trabalho: Por fim as coisas começarão a sair conforme o planejado no campo profissional. Contudo, não deve dormir nos louros e sim respirar fundo algumas vezes e recupere as forças para poder… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Cupido vai fazer com que se sinta mais confiante no terreno sentimental. Assim, poderá se relacionar de forma mais natural com a pessoa que gosta, sem tentar impressionar ou rir de tudo…

Dinheiro & Trabalho: Com relação à vida profissional, está um período em que tudo vai sair conforme o planejado. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer agora é realizar todas as modificações necessárias para… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Agora seu campo sentimental vai ganhar um tom mais suave e gentil. A sensualidade fará parte da sua forma de expressar o amor que sente por alguém especial. Isso será bem recebido…

Dinheiro & Trabalho: Se você realmente deseja crescer profissionalmente, faça tudo o que puder para seguir em frente. Então, não deixe nada para fazer depois. Desse modo, no final do caminho, será um verdadeiro prazer… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Por fim sua vida sentimental poderá dar um giro decisivo. Nenhum outro momento foi tão auspicioso como este para o amor. Afinal, você quer sentir, compartilhar, dar e receber amor…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que seja presenteado com oportunidades incríveis para obter novos contatos profissionais. Assim, o volume de negócios pode melhorar de uma maneira significativa. Vai encarar de frente… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Nos assuntos do coração as coisas estão se tornando muito boas para você. Ainda mais que perceberá como seu encanto liberará espontaneidade, calor, desejo de viver e amar. Tudo isso…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, com a sua carreira profissional, não haverá nada que o detenha. Portanto, este novo controle que você terá lhe dará a oportunidade de alcançar sucessos insuspeitados. Desde que… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: De antemão terá a possibilidade de vivenciar momentos de grande realização no campo sentimental. Existe uma amizade com alguém especial que, por influências que fogem do controle…