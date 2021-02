Horóscopo do Dia 24/02: previsões para hoje

Horóscopo do Dia 24/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quarta-feira.

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Novos sentimentos abrirão a porta da felicidade, será o restabelecimento do amor em sua vida. O que pode acontecer com você é muito bonito, mas dependerá muito da sua ousadia…

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá cada vez mais confiante no que vai acontecer no trabalho, tudo com base em resultados concretos. Sua competência não será questionada e sim reconhecida. Você merece mais na…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sua vida pode e deve mudar nos próximos dias, mas para isso você terá que reconhecer o que de fato deseja e espera do amor. Se abra e desfrute de quem pode lhe fazer feliz. O que aconteceu…

Dinheiro & Trabalho: Tudo deve melhorar de maneira considerável no trabalho, uma novidade se aproxima, você será reconhecido como um profissional valioso e de grandes conhecimentos, que despertará a atenção…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não deixe que certos receios ou desconfianças atrapalhem o caminho rumo à pessoa que gosta. Para fazer com que ela preste mais atenção em você, simplesmente mostre-se de forma…

Dinheiro & Trabalho: A sorte estará do seu lado nas finanças. Confie em si mesmo e no que está por vir, por incrível que pareça agora, alguns imprevistos o levarão ao sucesso. Sua percepção o ajudará a enxergar o que é…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No amor, admita que o passado não está mais com você e se sentirá melhor. Para que tenha um novo relacionamento, participe de novos grupos. Não há razão para alguém como você…

Dinheiro & Trabalho: Eventos surpresa no trabalho, você esperava algo muito diferente, mas o que surge é muito melhor e maior do que pensaria possível neste momento. Terá pela frente dias cheios de desafios, mas de extrema…

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se possível, procure manter sus emoções sob controle ao conhecer muito em breve uma linda pessoa. Não se empolgue nesse primeiro encontro, é hora de ser prudente no amor…

Dinheiro & Trabalho: Certos eventos bastante promissores e não previstos podem pegá-lo de surpresa, é provável que você fique sem ação ao perceber tudo aquilo que vinha sendo planejado para contar com você em…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Um provável relacionamento exigirá um maior comprometimento da sua parte, sem receios de se magoar ou se mostrar frágil. Diante dessa pessoa assuma o que considera necessário…

Dinheiro & Trabalho: Você terá um sucesso inesperado no trabalho, mas não se gabe de nada. Seja discreto e deixe tudo ficar evidenciado de maneira natural. Antes disso haverá muito movimento, muita atividade, onde…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você descobrirá que há alguém interessado em se aproximar de você porque o demonstrará discretamente, mas de maneira intensa. Você sentirá que há algo nela que há de mexer…

Dinheiro & Trabalho: Você enfrentará um período excepcional em que poderá aproveitar todas as suas habilidades, dinamismo e a capacidade de unir esforços em um objetivo que é vital para você poder avançar na…

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Nem tudo que você sonha às vezes é possível, mas um provável início de um novo relacionamento nos próximos dias indica uma nova etapa cheia de esperança. Se você se projetar…

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças, as boas surpresas estarão na ordem do dia. É o momento de começar a pensar em fazer algum trabalho desde casa o que certamente melhorará seus rendimentos. O tempo que você investirá…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está no caminho certo para encontrar alguém que compartilhe seus mesmos gostos e ideias. Antes, precisa sentir-se mais seguro de si mesmo, no seu poder de atração e estilo…

Dinheiro & Trabalho: Uma pessoa da sua área reconhecerá suas qualidades e é bem provável que você receba uma oportunidade baseada primeiramente em um desafio, onde você não poderá falhar e a recompensa monetária será…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Sem dúvida que ser inovador e genuíno ajuda a encontrar o amor, mas você precisa agir com cautela porque certas atitudes ou comentários seus podem deixar uma pessoa em potencial…

Dinheiro & Trabalho: Existem pessoas que realmente apreciam você, e graças a eles vai conseguir o que se propõe em termos profissionais. Com isso, você não ficará parado por muito tempo em uma situação…

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A magia do amor espera por você, é apenas uma questão de tempo e de uma jogada inteligente da sua parte. Tudo porque se encontrará com alguém cuja troca de olhares terá muito…

Dinheiro & Trabalho: Você será convidado a assumir tarefas um tanto desconhecidas no trabalho. Mesmo que a situação pareça estranha, você se sentirá com total domínio para saber aproveitar essa oportunidade. Vai precisar…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você receberá uma declaração sincera de alguém. Palavras que vêm da alma, que brotam do coração, e que não têm outro propósito senão mostrar o que ela sente por você. Uma…

Dinheiro & Trabalho: Na profissão, tudo se resolverá em um ambiente de tranquilidade e você terá sossego para desenvolver suas tarefas. Os próximos dias trazem um ar de renovação profissional e o que até agora parecia não…

